Unterhaltsames von Ernst bis Heiter

Ein begeistertes Publikum, zufriedene Zuhörer haben am Samstagabend das Refektorium des ehemaligen Kapuzinerklosters verlassen. Fast zwei Stunden Unterhaltung – ernst und heiter – war ihnen geboten worden: Lesung und Musik mit Pep. Cornelius Frommann las aus mehreren Büchern vor, vier Musiker – Albrecht Streicher mit der Trompete, Bernd Buck mit Klarinette und Saxofon, Uwe Nita an Akkordeon und Cajon, Matthias Mayer am Flügel – übernahmen den anderen Part. Und dass der Abend auch den fünf Ausführenden Spaß machte, ihre Beiträge überlegt gewählt waren, wurde dem Publikum deutlich.

Zu einem äußerst beliebten Termin hat sich die „Lesung und Musik mit Pep“ im Laufe der Jahre entwickelt. So finden zur Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Conrad Graf-Musikschule mehr als hundert Zuhörer den Weg ins Kapuzinerkloster. Frühzeitig füllen sich die Stuhlreihen. Waltraud Wolf, Vorsitzende des Fördervereins der Conrad-Graf-Musikschule, freut sich daher über „ein volles Haus“. Sie erklärt die neue Besetzung der Musiker mit „Terminschwierigkeiten“ und macht neugierig: Es gebe ein „Best of“ aus all den Veranstaltungen, arrangiert für das Musikerquartett vom Leiter der Musikschule Reinhold Gruber. So beginnt die Musik mit einem Prélude aus englischen Folksongs. Der Jüngste der Musiker – Matthias Mayer aus Langenenslingen als Schüler von Reinhold Gruber ein würdiger „Ersatz“ – sitzt souverän am Flügel und führt zwischendurch mit kurzen Erläuterungen durch den musikalischen Teil des Programms.

Viel Abwechslung haben die vier in ihre Darbietungen eingebaut: Ruhiges und Flottes, Lautes und Sanftes, Getragenes und Peppiges. Die ganze Bandbreite werde abgedeckt, sagt Albrecht Streicher und ergänzt: „Diese Besetzung ist mal was anderes.“ Und viel Spaß hätten bereits die Proben gemacht. Tänze aus Irland, dem Balkan und Lateinamerika sind zu hören, dann ein Pop-Suite. Klezmer mit klagenden Klarinettenklängen und der Säbeltanz aus dem Ballett Gayaneh von Aram Chatschaturjan in extrem flottem Tempo folgen. Ein Teil verblüfft das Publikum: Uwe Nita singt im Stil von Max Raabe „Kein Schwein ruft mich an“, Matthias Mayer begleitet ihn am Klavier. Nita trifft die besondere Intonation, sogar das Pfeifsolo ist eingebaut. Tosender und langanhaltender Applaus. Fetziges als Zugabe.

Cornelius Frommann rückt sich zwischen den Musikbeiträgen das Lesepult mehr in die Mitte. Kleines Leselicht, Mikrofon, Wasserglas genügen ihm als Bühne. Dass er begeisterter und gekonnter Vorleser ist, wird vielfach deutlich. Er fesselt seine Zuhörer, liest aufmerksam und konzentriert die ernsten Beiträge. Mit vielsagenden Blicken auf seine Zuhörer, mit den „sprechenden“ Personen angepasster Stimme, ausgeprägter Mimik und Gestik macht er Schmunzeln und bringt das Publikum zum lauten Lachen. Sein eigenes Vergnügen beim Lesen, bei den geschilderten Situationen und Personen, begeistert auch die Hörer.

Das Schönste aus einem Lektürejahr

Die Auswahl der Bücher, sagt Frommann, sei ihm anfangs nicht leicht gefallen. „Das Schönste, was ich in diesem Jahr gelesen hab“, stelle er nun vor. Drei Autoren aus dem deutschsprachigen Raum: zwei aus dem äußersten Norden – der liege ihm besonders, da er seine ersten sieben Lebensjahre dort verbracht habe – und einer aus dem geografischen Extrem, aus Österreich. Er beginnt mit Robert Seethaler, zuerst dem nachdenklichen Beginn aus „Ein ganzes Leben“. In der folgenden Sequenz liest er einen Abschnitt aus „Die Biene und der Kurt“. An den entsprechenden Stellen verzögert und forciert er sein Tempo. Er schauspielert beim Lesen; die Zuhörer gehen mit. Seine Handbewegungen bei der Beschreibung von Frau Rupoldingers Plastikfingernägeln, sein tiefer Blick ins Publikum beim Satzteil „Unterhaltung kostet“: köstlich!

Anschließend spricht er von „Geruchskino“ bei der Vorstellung von Dörte Hansens Buch, ihrer genauen Beschreibung der Landschaft, der Befindlichkeiten. Beim folgenden Buch aus dem Norden Deutschlands – Joachim Meyerhoffs zweitem Teil seiner Familientrilogie – muss er sein Amüsement, sein Lachen unterdrücken, um weiter lesen zu können. Für die Dialoge trifft er den norddeutschen Tonfall, gibt auch den Zuhörern viele Möglichkeiten zu schmunzeln. Mit lautem Lachen und viel Applaus dankt ihm das Publikum seinen Vortrag. „Ein wunderbarer Abend“, war die nahezu einhellige Meinung.