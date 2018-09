Wie ungeschickt: Unter Drogeneinfluss ist ein 20-Jähriger am Montag Auto in Riedlingen gefahren. Sein Ziel war zudem das Polizeirevier in Riedlingen.

Von der Polizei war er wegen eines Drogendelikts vorgeladen worden. Den Beamten fiel sein Zustand sofort auf. Als Beweismittel wurde eine Blutprobe erhoben. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Polizei fand bei dem 20-Jährigen auch eine kleinere Menge Marihuana, was eine Strafanzeige zu Folge hatte.