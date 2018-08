Unter den 60 Elitefohlen ist „Die Fiseline“

In Riedlingen präsentieren sich am Donnerstag beim 61. Fohlenmarkt Nachwuchspferde für den Sport und die Zucht. An dem Tag schauen Pferdeinteressierte aus der ganzen Welt auf die 60 ausgesuchten Elitefohlen. Darunter ist auch „Die Fiseline“, das Fohlen aus dem Stall von Josef Fisel aus Zell. Veranstaltet wird der Markt vom Riedlinger Pferdezuchtverein und dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg.

Noch trabt das vier Monate alte Fohlen direkt neben seiner Mutter Hera über die Wiese in Zell. Es ist der 14. Nachwuchs der 18 Jahre alten Stute und erobert die Herzen der Menschen im Sturm. „Es holt sich seine Streicheleinheiten ab“, sagt Züchter Josef Fisel. Dieses Fohlen sei besonders anhänglich und schmusig, so dass sich die Familie schon überlegt hat, es vielleicht auch zu behalten, sollte der Preis nicht ihren Erwartungen entsprechen. „Wir werden sehen“, sagt Fisel.

Im Katalog trägt das Fohlen die Nummer 18 und heißt „Die Fiseline“. Den Namen hat ihm Fritz Fleischmann, Vermarktungsleiter des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg, für die Auktion verpasst. Fisels mussten lachen, als sie ihn hörten. Der Name des Nachwuchses beginnt immer mit dem gleichen Buchstaben wie der des Vaters „Danone I“ – darum „Die“ und „Fiseline“ ehrt den Zeller Züchter, der seit 20 Jahren beim Pferdezuchtverband aktiv ist.

Aufregung pur

So ein Fohlenmarkt ist für alle Beteiligten etwas Aufregendes – für die Tiere wie für die Besitzer. Vor dem großen Auftritt am Donnerstag beginnen die Vorbereitungen. Die Pferde werden am Mittwoch geduscht, die Mähnen eingeflochten, das Fell auf Glanz gebracht und die Hufe eingeschwärzt. Der Fohlenmarktmorgen beginnt ganz normal mit der Fütterung. Das Fell wird noch einmal gebürstet und die weißen Füße gesäubert. „Und dann wird versucht Ruhe reinzubringen“, sagt Fisel. Gegen 8 Uhr geht es los. Die Pferde werden verladen und nach Riedlingen gefahren. Um 9.30 Uhr beginnen die Vorführungen. Fisels Tochter Iris Burgmaier und Enkeltochter Maren werden Stute Hera und ihr Fohlen im Vorführring den unzähligen Besuchern präsentieren. „Die Fohlen werden zwei bis drei Runden laufen“, sagt Fisel. Das werde anders gemacht als im vergangenen Jahr, als nach einer Runde Schluss war und Zuschauer, die etwas später kamen, die Vorstellung verpassten. Bis alle Pferde vorgestellt sind, geht es auf die Mittagszeit zu. Nicht nur die Zuschauer am Ring können sich von der Qualität der Elitefohlen überzeugen, mittels Videoübertragung kann die ganze Welt dabei sein.

Der Fohlenmarkt ist immer eine große Attraktion für die ganze Familie. Die Besucher können die Tiere in ihren Boxen anschauen. Dem Gelände schließt sich ein Krämermarkt mit überwiegend Reiterutensilien an. Hinter der Reithalle bewirtet der Reit- und Fahrverein. Die Versteigerung in der Reithalle beginnt um 14 Uhr. Den Platz am Auktionspult wird einmal mehr Auktionator Hendrik Schulze Rückamp aus Lonsee einnehmen und die Bieterduelle dirigieren.Während die morgendliche Vorstellung kostenlos ist, wird nachmittags Eintritt verlangt. Zeitgleich feiert die Riedlinger Pferdehandlung Maier ihr Hoffest. Auch dort dreht sich alles rund ums Pferd und Gäste sind willkommen.

Top Sport-Genetik

Die Kollektion umfasst 60 Fohlen, die von nationalen als auch international begehrten Hengsten abstammen: Allen voran, die zu den Top Ten der weltweiten Springvererber zählenden Hengste Balou du Rouet und Casall. In Riedlingen ist Casall mit einer ganz besonderen Offerte am Start: Die Schwester zu Carmina II, die vor acht Jahren selbst in Riedlingen unter dem Hammer war und heute unter Laura Klaphake, die zum Team der Deutschen Springreiter bei den Weltmeisterschaften im amerikanischen Tryon zählt, in internationalen Youngster-Touren in Aachen schöne Erfolge in dieser Saison feierte, betritt den Auktionsring.

Zur internationalen Liga der Springväter in Riedlingen zählen neben dem Marbacher Landbeschäler Now or Never M, ebenso Levisto und Livello. In dieser Liga stehen bei den Dressurvererbern Hengste wie Diamond Hit, Don Olymbrio, Fürstenball, Danone I, Floriscount, For Romance I und der Burg-Pokal-Sieger Vitalis mit Nachkommen im Lot. Fohlenväter, die sich im internationalen Sport bereits selbst im Oberhaus der Dressur, als auch als Vererber, mehr als bewiesen haben.