Unplugged-Night im Plaza

Im Plaza in Riedlingen gibt es am Samstag, 30. Oktober, ein Konzert mit der Band „Unplaqued Prochecked“. Pure Spiellaune, eine Vielzahl von akustischen Instrumenten und interessante Geschichten zu den Hits der letzten fünf Jahrzehnte, bieten die fünf Musiker aus Oberschwaben auf ihrer „Frei sein Tour“.

Als die Band im März 2019 in Riedlingen ein Gastspiel gab, waren viele Besucher begeistert. So soll es auch in diesem Jahr sein, wenn Band mit Geige, Akkordeon, Cajon und akustischen Gitarren ein vierstündiges Programm abfeuert. Zudem erfahren die Besucher interessante Geschichten aus der Musikerwelt. „Rock’n’Pop Storytelling“ nennt sich die Art, den Zuhörern die Geschichten hinter den Songs näher zu bringen. Mit ihrem roten VW Bulli tourt die Band seit vielen Jahren durch Clubs und Bars zwischen Stuttgart und dem Bodensee und sorgt für volle Häuser und gute Stimmung.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei – die Musiker spielen „um den Hut“. Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseiten der Band unter www.unplaqued-prochecked.de.