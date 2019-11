„Unmengen Schadholz“ im Riedlinger Wäldern bereiten Sorgen

Eine Drei-Zimmer-Wohnung in Ravensburg: 77 Quadratmeter, fast tausend Euro Miete. Eine Fünf-Zimmer-Wohnung in Friedrichshafen: 124 Quadratmeter für 1560 Euro. Liest man Wohnungsanzeigen in Baden-Württemberg, stolpert man schnell über hohe Mietpreise.

Ein am Donnerstag von dem Hamburger Forschungsunternehmen F+B veröffentlichter Mietspiegelindex für das Jahr 2019 bestätigt diesen Eindruck. Mehrere Städte aus dem Südwesten landen in dem Mietspiegelranking auf den vorderen Rängen.