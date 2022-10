Unlinger Chorszene sucht Sangesbegeisterte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was 2002 mit einer kleinen Kinder-Schola zur Mitgestaltung von Gottesdiensten begann, entwickelte sich in den letzten 20 Jahren zu drei jungen Chören mit breitem Repertoire in verschiedensten Genres. Egal ob unvergessliche Hochzeiten, meditative Nachtgesänge, spielerische Kindermusicals, rockige Konzertabende oder kirchliche Feierlichkeiten – gemeinsam werden bei jedem Event chorische „AKZENTE“ gesetzt.

Die Jugendarbeit liegt dem Chor sehr am Herzen. Bereits Kindern ab der 4. Klasse wird so das Singen im Chor ermöglicht, was stimmliche Talente fördert.

Die Vorschola bildet mit Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren die Basis des Chors. In den letzten Jahren wurden bereits verschiedenste Projekte, Singspiele und Musicals zur Aufführung gebracht. Dabei steht der Spaß und das spielerische Erlernen des Chorgesangs im Mittelpunkt.

Für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren gibt es mit der Jugendschola ein adäquates Angebot, die Freude am Singen weiterzuführen. Diese besteht aus begeisterten und motivierten Jugendlichen, die mit angepasster Literatur ihre chorischen Erfahrungen weiterentwickeln. Neben dem Erlernen von mehrstimmigem Chorgesang steht vor allem die Stimmschulung sowie Rhythmik und Technik im Vordergrund.

Zum Chor Akzente gehören 25 ambitionierte und dynamische Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 17 und 37 Jahren. Im Zentrum der Chorarbeit stehen neben verschiedenen kirchlichen Auftritten wie Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten oder Kirchenkonzerte auch weltliche Chorkonzerte. Das Repertoire reicht dabei von Pop bis Rock, über Musical und Filmmusik bis hin zu gern gehörten Ohrwürmern aus der Schlager- oder A capella Welt . Zur wöchentlichen Chorarbeit gehören neben intensiver chorischer Stimmbildung auch die Schulung für die authentische Interpretation des jeweiligen Liedguts.

Diese vielfältige Bandbreite der Unlinger Chormusik freut sich über Verstärkung in allen Bereichen. Egal ob Star-Sopran, Soul-Alt, Helden-Tenor oder Keller-Bass, zu folgenden Probezeiten ist jeder herzlich willkommen:

Vorschola: 4.-6. Klasse, Jugendschola: 7.-10. Klasse, Freitags von 16:15-17:15 Uhr im zweiwöchigen Rhythmus.

Chor Akzente: Junge Erwachsene ab 17 Jahren, Montags von 19:30-21 Uhr.

Jeweils im Musiksaal der Donau-Bussen-Schule Unlingen.

Mehr Infos gibt es auch auf Facebook unter @Chor Akzente Unlingen.