Unitymedia: Mehr als 600 Stunden ohne Internet

„Unitymedia-Kunden stundenlang ohne Internet“ berichtete die Schwäbische Zeitung am 13. April. Heribert Schmalohr kann darüber nur milde lächeln. Denn der Pflummerer wäre froh wenn er nur „stundenlang“ ohne Internet wäre: Seit dem 18. März hat Schmalohr zwar Telefon, aber keine Internetverbindung mehr. Und sein Dienstleister Unitymedia – ehemals Kabel BW – hat ihm bislang nicht geholfen.

Seit fast fünf Wochen muss Heribert Schmalohr nun auf das Internet verzichten. Kann nichts im Netz mehr in Erfahrung bringen, kann keine E-Mails mehr verschicken. Das sei immer wieder mal passiert, dass das Internet ausgefallen sei, berichtet der ehemalige Lehrer. Aber dann immer nur kurzfristig.

Und nun die dauerhafte Störung. Die hat er natürlich auch bei den Hotlines des Unternehmens hinterlegt, berichtet Schmalohr. Dort stieß er auch auf viel Verständnis, aber Hilfe hat er bislang nicht erhalten. „Man erwischt ja immer verschiedene Leute am Telefon“, sagt Schmalohr. Und immer werden die gleichen Fragen gestellt, die gleichen Antworten gegeben. „Es muss frustrierend sein, die zahlende Kundschaft mit immer den gleichen nichtssagenden Aussagen abspeisen zu müssen“, so Schmalohr.

Techniker soll es richten

Was hinter der Störung steckt, weiß er immer noch nicht. Zwar gab es eine Störung Mitte April, die Auswirkungen auf Kabelkunden in der Region hatte. Doch die sollte längst behoben sein. „Eine größere Störung in der genannten Region ist uns derzeit nicht bekannt. Wir werden uns den Fall von Herrn Schmalohr ansehen und schauen, wie wir hier schnell helfen können“, heißt es zunächst von der Pressestelle des Unternehmens.

In einer weiteren Mail schiebt Unitymedia den „schwarzen Peter“ dem Kunden zu: „Der Kunde hat anscheinend Probleme, sein Modem selbst anzuschließen“, heißt es von der Pressestelle. Das Problem soll nun durch einen Servicemitarbeiter gelöst werden. Den Termin hat er durch einen Mitarbeiter bereits erhalten: Am 23. April soll ein Servicetechniker von Unitymedia nach Pflummern kommen, um Abhilfe zu schaffen und Internet wieder zu ermöglichen. Doch es könnte auch schneller gehen. Man habe den Servicepartner gebeten, den Termin vorzuziehen, heißt es von Unitymedia.

Vorwurf zurückgewiesen

Doch Schmalohr weist den Vorwurf zurück, dass die Schuld für den langen Ausfall des Internets bei ihm liege. „Das ist der Hammer“, sagt er. Zwar sei er technisch nicht versiert, aber das Modem ist ja nicht neu oder wurde kürzlich verändert. Nein, es wurde schon vor Jahren angeschlossen, so Schmalohr. Es ist im Keller, er hat am Gerät nichts verändert. Und in Telefonaten sei ihm doch mehrfach von Unitymedia-Mitarbeitern bestätigt worden, dass es am 19. März eine größere Störung im Raum Sigmaringen gegeben habe und dass die für sein Problem wohl ursächlich wären.

„Ich komme aus ohne Internet, wenn man das gewohnt ist“, sagt Schmalohr. Er will aus dem Netz auch keine Filme downloaden, sondern nur Informationen abrufen, etwa zu Autoren oder über Literatur. Er hat auch noch einen zwölfbändigen Brockhaus daheim. Und dennoch: Heribert Schmalohr hat seinen Taschenrechner zur Hand genommen und mal nachgerechnet. Andere waren „stundenlang“ ohne Internet, er war bislang über 600 Stunden ohne Anbindung ans Netz.

Pünktlich habe er jedoch die Rechnung erhalten mit der beigefügten Mahnung, er soll ja nicht mit der Zahlung in Verzug geraten.