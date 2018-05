Ungebetener Gast schlägt zu

In der Nacht zum Samstag fand in der Goethestraße in Riedlingen eine private Feier statt. Das bekamen zwei junge Männer mit. Sie gingen zu dem Gebäude und störten die Feier. Ein 51-Jähriger forderte die jungen Männer zum Verlassen der Örtlichkeit auf. Daraufhin entwickelte sich ein Streit zwischen dem 19-Jährigen und dem 51-Jährigen, in dessen Verlauf die Männer sich gegenseitig schlugen. Der 19-Jährige muss den 51-Jährigen zudem getreten haben, da dieser schwer am Bein verletzt wurde. Außerdem fügte er im leichte Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Da er sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv verhielt wurde er mit auf die Dienststelle genommen. Dort beruhigte sich der deutlich alkoholisierte Mann. Die Polizei in Riedlingen ermittelt in diesem Fall.