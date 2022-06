Unfallverursacher war betrunken

Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Riedlingen nahm die Polizei einem Autofahrer den Führerschein ab.

Zu dieser Zeit parkte ein 30-Jähriger mit seinem Skoda rückwärts aus einer Parkbucht in der Altheimer Straße in Riedlingen aus. Dabei übersah er wohl den hinter ihm vorbeifahrenden Peugeot. Die Autos stießen zusammen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf gut 1000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei wirkte der 30-jährige Verursacher benommen. Der Grund hierfür dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Diesen Verdacht bestätigte ein Test. Der Fahrer musste mit zum Polizeirevier, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Polizei behielt seinen Führerschein und zeigt ihn an.