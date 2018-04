Unfallverursacher nennt falsche Telefonnummer

Der Fahrer eines Fiat-Kastenwagens hat am Montag gegen 14 Uhr in der Göffinger Straße in Riedlingen einen Unfall verursacht und dann der Geschädigten die falsche Telefonnummer gegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die Hinweise geben können.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Fiat an der Ampel auf einen VW-Bus auf. Dabei entstand am VW ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Fahrer tauschten ihre Telefonnummern aus. In den Abendstunden wollte die 29-jährige VW-Fahrerin den Unfallverursacher erreichen. Vergeblich. Der Fiatfahrer hatte ihr die falsche Nummer gegeben.

Die Fahrerin schätzt den Unfallverursacher auf 25 Jahre und auf ungefähr 1,70 Meter. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem beigen T-Shirt und einer beigen Sweatjacke. Er war mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. Das Fahrzeug hatte eine grüne Aufschrift auf den Seiten.