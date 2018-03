Unfallflucht mit Forstmaschine

Eurowings hat in einem Werbeclip für Friedrichshafen völlig falsche Bilder verwendet und die Stadt prompt in ein anderes Land verlegt. Auch die Insel Mainau bekommt in dem Video ganz neue Seiten.

Am Dienstag hatte Friedrichshafen in einem Internet-Wettbewerb um eine neue Flugverbindung mit Eurowings haushoch verloren. Im Vorfeld der Wahl wurde die Stadt in einem von der Airline herausgegebenen Werbeclip vorgestellt. Dabei sind ganz offensichtlich Pannen passiert.