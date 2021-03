Unfallfahrer macht sich davon

Die Poliuzei sucht den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Er soll am Mittwoch bei Riedlingen einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht haben.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Renaultfahrerin gegen 11.30 Uhr zwischen Riedlingen und Göffingen unterwegs. und wollte ein Auto überholen. Als sich die 23-Jährige bereits neben diesem Auto befand, setzte der andere Fahrer ebenfalls zum Überholen an, denn vor ihm fuhr ein Sattelzug. Dabei streifte er den Renault. Die 23-Jährige fuhr weiter in Richtung Göffingen und stoppte auf einem Feldweg um mit dem Unfallverursacher Kontakt aufzunehmen. Der fuhr jedoch weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Autofahrer des schwarzen Kleinwagens.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.