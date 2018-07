Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang Unbekannter am Montag in Riedlingen verursacht.

Wie die Polizei berichtet, stieß in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW Tiguan. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei ermittelt.