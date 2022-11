Am Dienstag hat ein Unbekannter bei Riedlingen einen Porsche zerkratzt. In der Zeit von 10 bis 11 Uhr parkte ein Jogger sein Auto am Waldrand zwischen Daugendorf und Bechingen, links der B 312. Der Täter zerkratzte das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand und zerstach drei Reifen. Die Polizei Riedlingen (07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Sie schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro.