Unbekannter nimmt Rasenmähertraktor mit

Anfang der Woche war ein Einbrecher in Neufra unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch in der Sportstätte in der Singlestraße einen Rasenmähertraktor entwendet.

Dazu brach er die Garage auf. Mit dem Traktor fuhr er einige Meter, ließ das Fahrzeug dann allerdings auf einer Wiese zwischen Neufra und Ertingen stehen, nachdem er den Traktor unbrauchbar gemacht hatte: Der Unbekannte hatte das Mähwerk herausgerissen und die Reifen beschädigt.

Die Polizei in Riedlingen (07371/9380) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.