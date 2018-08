Unbekannter legt erneut Krähenfüße aus

Schon wieder: In der Hindenburgstraße in Riedlingen hat ein Unbekannter am Mittwoch erneut gebogene Nägel auf die Fahrbahn gelegt und so Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtet die Polizei. Dies ist bereits das zweite Mal, dass sogenannte Krähenfüße in der Hindenburgstraße gefunden wurden.

Vier dieser zurecht gebogenen Nägel sind am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Hindenburgstraße aufgefunden worden. Zu einem Unfall kam es durch die Nägel nicht. Ob es zu Reifenschäden kam, ist noch unbekannt, so die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und sucht Zeugen und Hinweise.

Bereits Ende Juli sind in der Hindenburgstraße diese Krähenfüße ausgelegt worden. Damals wurden mindestens ein Autoreifen und ein Radreifen wurden durch die Nägel zerstochen, so die Polizei. Der 67-jährige Radler konnte damals gerade noch einen Sturz vermeiden.

Die Nägel waren mehrfach und offenbar gezielt verbogen, so die Polizei. Sie stehen vom Boden ab und können so die Reifen durchstechen. Diese Krähenfüße sind von den Beamten sichergestellt worden.