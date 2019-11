Unbekannter flüchtet nach Zusammenstoß

Rund 3000 Euro Sachschaden hat ein Autofahrer nach einem Unfall am Montag in Daugendorf zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 7.20 Uhr in der Sankt-Leonhard-Straße unterwegs. Mit ihrem Mercedes SLK bog sie auf der Bundesstraße nach rechts in Richtung Zwiefalten ab. Zeitgleich kam ihr der Unbekannte entgegen, der einen Transporter überholte. Dabei stieß das dunkle Auto gegen den Mercedes. Der Überholende fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Riedlingen hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Sie bittet unter der Telefon 07371/9380 um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer des Transporters könnte den Unfall bemerkt haben.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.