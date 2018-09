Erneut hat es in Riedlingen in der Nacht auf Samstag einen Vorfall von Vandalismus gegeben. Unbekannte hatten es in der Johannes-Wagner-Straße und vor dem Kolpings-Bildungszentrum in der Hospitalstraße auf die Fahrzeuge von Anwohnern abgesehen. Zwischen 21.30 und 2.30 Uhr rissen und traten sie dort an vier Autos die Seitenspiegel ab. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf 4000 Euro. Foto: privat