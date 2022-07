Unbekannte brechen in Firma ein

Zwischen Samstag und Montag sind Unbekannte in eine Riedlinger Firma eingedrungen. Die Einbrecher hebelten laut Polizeibericht auf dem Firmenareal in der Göffinger Straße ein Fenster des Gebäudes auf. Im dortigen Büro fanden sie eine Geldkassette. Die nahmen sie mit. In der Folge durchsuchten sie weitere Räumlichkeiten. Andere brauchbare Dinge fanden sie offensichtlich nicht. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.