Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Von Samstag auf Sonntag sind in beufra am Schlossberg die Kennzeichen an mehreren Autos abgerissen worden. Insgesamt wurden acht Autos beschädigt und die Kennzeichen teilweise umgeknickt. Teilweise wurden die Schilder hinter die Scheibenwischer von Autos geklemmt. Eine Schadenshöhe lässt sich laut Polizei bislang noch nicht beziffern. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen.