Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde ein Mann bei einem Unfall am Montag in Riedlingen. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Opel in der Ziegelhüttenstraße. Vor ihr fuhr ein 44-jähriger Dacia-Fahrer, der an der Einmündung des Lindenwegs verkehrsbedingt anhalten musste. Das registrierte die Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Dessen 44-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.