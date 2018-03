Am Samstagmorgen wartete die böse Überraschung auf Optiker Bernd Rumpel. Ein Wasserschaden im oberen Geschoss des Gebäudes in der Lange Straße 5 hatte auch Folgen für sein Geschäft im Erdgeschoss: Das Wasser lief von der Decke, der Boden war überspült. Und nun: Kurzentschlossen ist Rumpel umgezogen. Zum „Verkaufsoffenen Sonntag“ öffnet der Optikermeister wieder in der Haldenstraße 4, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Citymanagerin und vormals der Schwäbischen Zeitung. Es war ein Umzug wider Willen.

Um 8.30 Uhr au dem Weg zu Arbeit erhielt Bernd Rumpel bereits einen warnenden Anruf, der ihn auf den Schaden vorbereitete. Und am Geschäft angekommen, sah er das ganze Ausmaß des Problems. Von der Decke rann es noch immer in den Verkaufsraum, der Boden war komplett mit Wasser bedeckt. Der Schaden immens: Die Versicherung geht von einer Summe von mindestens 50 000 Euro aus. Dabei werden noch wichtige Geräte geprüft. Sollten auch diese beeinträchtigt sein, liegt der Schaden weit höher.

Was war geschehen? Die Fachleute gehen davon aus, dass durch die Kälte die Heizungsrohre geplatzt sind und dadurch mehrere 100 Liter Wasser auf den Boden flossen, von wo sie ihren Weg in das Erdgeschoss fand. Das Gebäude muss nun saniert werden.

Keine Kunden verlieren

Bernd Rumpel und seine Frau Ulrike mussten sich schnell entscheiden, was sie nun tun wollen. Und der Beschluss war klar: Optik Rumpel zieht um. „Wir wollen keine Kunden verlieren“, sagt Bernd Rumpel. Und er hat sich umgeschaut und ist in der Haldenstraße 4, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Citymanagerin, fündig geworden. Dort soll das Landenlokal auch langfristig bleiben.

Noch sieht es im neuen Geschäft aus wie auf der Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Ablagen, Einrichtungsgegenstände, Regale liegen noch verstreut auf dem Boden umher. Inhaber und Angestellte hantieren mit Akkubohrern statt mit dem filigranen Werkzeug ihres eigentlichen Metiers. Doch das soll sich so bald als möglich ändern. Bis zum kommenden Verkaufsoffenen Sonntag am 11. März sollen die neuen Räumlichkeiten soweit vorbereitet sein, dass sie auch öffnen können. Im unteren Bereich wird die Beratung stattfinden, eine halbe Etage höher die Messungen und auch die Werkstatt.

Allerdings wird es im jetzigen Zustand nur vorläufig verbleiben. „Nach sechs bis acht Wochen wollen wir nochmals eine Woche schließen“, sagt Bernd Rumpel. Denn dann soll noch der „Feinschliff“ erfolgen und auch ein kleiner Treppenlifter eingebaut werden.

Nach 15 Jahren in der Lange Straße ist Rumpel nun also in die Haldenstraße gekommen. Eigentlich war geplant, dass dieses Jahr noch Veränderungen im bisherigen Ladengeschäft anstehen, so Rumpel. Doch das hat sich nun erledigt und auf ganz schnelle Art und Weise ist ein Umzug erfolgt.