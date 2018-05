Umsetzung nun in Teilabschnitten

Die Entscheidung ist gefallen: Der Gemeinderat Riedlingen hat sich am Montagabend mit großer Mehrheit gegen die Konzeption der Verwaltung und für das Konzept der „Neuen Mitte“ entschieden. Damit soll der Drogeriemarkt im Anschluss an den Tourist-Energy-Point (TEP) erfolgen, ein Lebensmittler soll nicht kommen und die Stadthalle bleibt für die nächsten Jahre stehen.

Mit 20 Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen (aus der CDU-Fraktion und Bürgermeister Schafft) sowie einer Enthaltung wurde in einer namentlichen Abstimmung der Antrag von Gemeinderat Roland Uhl gut geheißen. Der Punkt 3 des Antrags – Ansiedlung des Drogeriemarkts im vorderen Bereich und dass ein Lebensmittelmarkt nicht erwünscht ist – wurde gesondert abgestimmt. Hier votierten 17 dafür, sechs dagegen und zwei enthielten sich. Bürgermeister Marcus Schafft behielt sich einen Widerspruch gegen Teile des Beschlusses vor, die er für nicht rechtens hält.

Der Gemeinderat will nun das Stadthallenareal nicht in einem Guss, sondern Zug um Zug entwickeln. Dafür soll ein mehrstufiger Bebauungsplan erfolgen und eine Realisierung in Teilabschnitt nach Verfügbarkeit von Flächen und Finanzen. Über die Umsetzung der Maßnahmen soll mit den Investoren sowie weiteren Interessierten (unter anderem dem Eigentümer des ehemaligen Post-Gebäudes) gesprochen werden. Welche weiteren Interessierte damit gemeint wären, fragte Manfred Birkle, erhielt aber keine Antwort.

Der Drogeriemarkt wird nach diesen Planungen direkt im Anschluss an den TEP realisiert. Ein Lebensmittler „ist hier nicht erwünscht“, wie es im Beschluss heißt. Dafür sollen die vorhandenen Lebensmittelmärkte in Riedlingen „Bestandsschutz erhalten“. Was damit gemeint sei?, wollte Schafft wissen: Denn baurechtlich hätten die Märkte natürlich Bestandsschutz und „Konkurrenzschutz, was ja wohl gemeint ist“, sei rechtlich nicht möglich. Der Passus blieb dennoch im Antrag drin.

Die Stadthalle soll bestehen bleiben, bis Klarheit bestehe, ob eine Sanierung oder ein Neubau erfolgen soll und eine Finanzierung möglich ist. Der Zeitraum ohne Stadthalle soll zwei Jahre nicht überschreiten.

Das Hotel und die Outdoor-Projekte sollen entlang der Donau entwickelt werden, so der Beschluss – allerdings in enger Abstimmung mit der Planung für die Gartenschau. Die im weiteren Verlauf des Kanals vorhandenen Gebäude bleiben zunächst bestehen, soweit sie nicht für den Bau des Hotels benötigt wird.

Der Viehzentrale (VZ) soll die gewünschte Entwicklung am Standort ermöglicht werden, indem die Voraussetzungen erfüllt werden: Keine Wohnbebauung und Kauf der Fläche von Vion (ehemaliger Schlachthof) für den geplanten Wendehammer.

Nach dem Willen des Rats soll das Restgelände des Schlachthofs zum Teil von der Stadt aufgekauft werden. Die Mittel stehen dafür im Haushalt bereit, heißt es im Beschluss. Weil die Fläche dann vorerst nicht als Handelsfläche vorgesehen ist, gehen die Räte davon aus, dass der Kaufpreis deutlich niedriger liegt, als zuletzt im Gespräch. (uno)Die Bestandteile des Ratsbeschlusses

Verwaltungskonzept

Das von der Verwaltung favorisierte Konzept steht dem „Neuen Mitte“-Konzept in weiten Teilen entgegen: Es sah vor, dass über knapp 10 000 Quadratmeter von einem Investor gekauft werden (6100 von der Stadt und 3700 Quadratmeter von Vion). Auf diesen Flächen sollten, so der Plan, mindestens ein Müller-Drogeriemarkt mit 1100 Quadratmetern sowie ein Lebensmittler-Vollsortimenter entstehen. Weil dadurch viel Frequenz erwartet wird, wäre der Investor bei dieser Konstellation bereit gewesen, einen hohen Quadratmeterpreis zu bezahlen, den die Stadt wiederum als Grundstock für die geplante neue Stadthalle nutzen wollte.

Unterbrechung der Sitzung

Der neue Beschlussvorschlag wurde erst nach einer kurzen Unterbrechung der Sitzung vorgetragen. In der Pause stimmte sich ein Großteil des Rates – außer dem Großteil der CDU-Fraktion – vor dem Sitzungssaal nochmals ab, bevor der neue Antrag von Uhl eingebracht wurde und eine große Mehrheit fand. CDU-Gemeinderat Manfred Birkle nannte den Vorschlag unausgegoren und beantragte daraufhin die Vertagung des Themas, um sich mit dem neuen Antrag auseinandersetzen zu können, doch das fand keine Mehrheit.

Verschiedene Beschlussvorlagen

Vergangenen Mittwoch, 2. Mai, hatten sich acht Gemeinderäte inklusive Bürgermeister Marcus Schafft und Verwaltungsmitarbeitern getroffen, um das kontrovers diskutierte Thema nochmals vorab zu beraten. Das Ergebnis wurde von der Verwaltung als Grundsatzbeschluss formuliert, der auch in den Sitzungsunterlagen zu finden war. Doch etliche Gemeinderäte sahen in dem Beschlussvorschlag nicht das Ergebnis des Gesprächs widergespiegelt und konnten und wollten den nicht mittragen. Manfred Schlegel hatte dann noch eine Änderung formuliert, die dann aber in der Sitzung nicht mehr diskutiert wurde.

Kritk am Vorgehen

Der CDU-Fraktionssprecher Jörg Boßler zeigte sich am Ende der Sitzung angefressen über die Vorgehensweise. Mehrfach sei zu beobachten gewesen, dass man um einen Konsens ringt und dass dann eine gefundene Konsenslösung umgestoßen werde. Wie es denn mit der Verbindlichkeit stehe und einer Vertrauensbasis für die Zukunft? Auch Manfred Birkle kritisierte, dass gemeinsam beschlossene Vereinbarungen nicht mehr umgesetzt werden. Dazu gab es keine Gegenrede in der Sitzung. Doch hernach war zu hören, dass aus Sicht etlicher Räte das Ergebnisprotokoll zwar verlesen worden sei, aber „eine Zustimmung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung vom letzten Mittwoch war aus unserer Sicht nicht gegeben“, so Roland Uhl.