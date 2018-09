Ulmer Intendant empfängt Riedlinger Gruppe

Der neue Intendant des Theaters Ulm, Kay Metzger, empfängt am Dienstag, 2. Oktober, um 15.30 Uhr eine Besuchergruppe aus Riedlingen. Für die wenigen freien Plätze zum Thema „Einblicke in die Welt der Theaterschaffenden“ müssen sich Interessenten noch bei der Vhs-Donau-Bussen anmelden. Wer an der Gruppenfahrt mit der Bahn teilnimmt, sollte um 13.45 Uhr am Riedlinger Bahnhof sein.

Die Besucherring-Abonnenten mit einem Großen Abo, Kleinen Abo oder Schauspiel pur besuchen am Mittwoch, 3. Oktober, die Schauspielaufführung „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Neue Abonnements können noch gezeichnet werden. Programmhefte liegen an den bekannten Stellen aus. Beratung durch das Abo-Büro 0731/1614458 oder M. Müller 07371/1516.

Am Feiertag beginnt die Vorstellung bereits um 19 Uhr. Ein Bus hält in Zwiefalten an der Mauerstraße um 17 Uhr, Daugendorf Bushaltestelle B 312 17.10 Uhr, Riedlingen Grabenstraße 17.15 Uhr, Unlingen Bushaltestelle 17.20 Uhr und Ortsmitte gegenüber Gasthaus Sonne um 17.22 Uhr.

Die Bus-Linie über Bad Buchau fährt ebenfalls früher: Halt in Dürnau an der Buchauer Kreuzung 17.20 Uhr, Abfahrt Bad Buchau, Haltestelle Hauptstraße um 17.28 Uhr.