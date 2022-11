Über den Ruhestand und was man daraus macht

Ein Seminar zum Thema „Älter werden – ein Segen?“ gibt es am 25. November, 9 bis 17 Uhr, im Kloster Heiligkreuztal. In diesem Seminar geht es um den besonderen Lebensabschnitt nach dem Arbeits- beziehungsweise Erwerbsleben. Mit dem Eintritt in den Ruhestand sind oft viele Erwartungen, aber auch eine ordentliche Portion Ungewissheit verbunden. Bisher gewohnte Abläufe gibt es nicht mehr. Aus dem Funktionieren im Alltag ergeben sich neue Möglichkeiten, eine Art neue Freiheit, die gestaltet werden kann. Die Seminarleitung hat Wilhelm Schilling, Unternehmer, Dozent für Kommunikation aus Weingarten. Anmeldungen bei der Stefanus-Gemeinschaft, Heiligkreuztal, Telefon 07371 / 1860, E-Mail Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de. Anmeldeschluss ist am 18. November.