Über 40 Jahre bei Silit

Zwei Mitarbeiter aus dem Riedlinger Werk können sich über 40-jährige Betriebszugehörigkeit zur WMF-Tochter Silit freuen. Das teilte das Unternehmen mit.

Bei einem gemeinsamen Essen mit den jeweiligen Vorgesetzten, Giuseppe Parisi, Betriebsratsvorsitzender bei Silit, ließen die Jubilare Werner Schneider und Michael Engler ihre jeweiligen 40 Dienstjahre noch einmal Revue passieren. Werner Schneider begann im September 1981 seine Ausbildung als Industriekaufmann bei Silit. Anschließend war er drei Jahre in der Datenverarbeitung tätig und seit Oktober 1986 im Controlling. Ebenfalls im September 1981 begann Michael Engler seine Ausbildung als Maschinenschlosser im Riedlinger Werk. Danach wurde er als Schlosser und Anlageführer in der Produktion übernommen, wo er noch heute arbeite, so die Mitteilung. Zwar noch keine 40, aber stolze 25 Jahre Betriebszugehörigkeit kann laut Silit Petra Munding aufweisen. Sie begann demnach im September 1996 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei Silit, wurde anschließend im Bereich Marketing übernommen und arbeitet heute in Riedlingen als Junior Produktmanagerin im strategischen Marketing.