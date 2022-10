Turbulenzen im Herz – Vortrag von Kardiologen für Laien

Das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana Kliniken Landkreis Biberach informiert regelmäßig über aktuelle medizinische Themen. Dabei steht auch im November traditionell das Herz im Mittelpunkt.

Die Kardiologen der Sana Kliniken rund um Dr. Thomas Brummer, Chefarzt der Medizinischen Klinik mit dem Schwerpunkt Kardiologie, haben sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung für die Ursachen und Symptome für Herzkrankheiten zu sensibilisieren sowie über die neuesten Möglichkeiten in der Diagnostik und Therapie zu informieren. Der Vortrag ist am Dienstag, 15. November, um 18 Uhr in den ehemaligen Sana Kliniken Riedlingen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt. Dies beinhaltet das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests.