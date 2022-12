TSV Riedlingen bietet einen Beckenbodengymnastik-Kurs an

Der TSV Riedlingen lädt Interessierte zu einem Beckenbodengymnastik-Kurs ein. Der nächste Kurs startet am Montag, 9. Januar, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle des Kreisgymnasium Riedlingen unter der Leitung von Alisa Häfele. Die Kursgebühr für zehn Einheiten beträgt 60 Euro für Nichtmitglieder und 50 Euro für Mitglieder. Eine Anmeldung ist möglich per Mail an info@turnen-tsv-riedlingen.de

Durch Beckenbodentraining werden laut Pressemitteilung des TSV alle Beckenbodenmuskelschichten gestärkt und trainiert. Es eigne sich für Teilnehmer jeden Alters und Geschlechts und auch für Schwangere. Nach der Geburt sollten allerdings mindestens drei bis sechs Monate vergangen sein.