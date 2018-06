In Kirchdorf an der Iller hat der dritte und abschließende Wettkampf des diesjährigen kreisinternen Kinderleichtathletik-Cups (KILA-Cup) stattgefunden. 18 Kinder aus Riedlingen nahmen teil.

Dass großes Interesse an solchen Nachwuchs-Wettkämpfen besteht, zeigte sich an der regen Teilnahme von Kindern, die in den Altersklassen U8, U10 und U12 mit vollem Wettkampfeifer an den Start gingen. Allein aus Riedlingen waren 18 kleine Nachwuchsathleten mit ihren Übungsleiterinnen und teils auch Eltern angereist. Gefordert war ein Vierkampf, bestehend aus Hindernissprint, Wurf, Biathlonstaffel und Hoch-Weitsprung. Die Mannschaften in den jeweiligen Altersklassen bestehen aus vier bis sieben Kindern, wobei die Ergebnisse der besten vier Kinder jeweils in die Wertung kommen. Erfreuliche Erfolge gab es dabei auch für den TSV Riedlingen.

Die Platzierungen beim KILA in Kirchdorf: U8 mit Benedikt Spöcker, Julian Schenk, Max Geiselhart und Sophia Braunger: Rang 3. U10 mit Samuel Spöcker, Jonas Eberl, Amelie Schäfer, Julia Wegenast, Frida Laupheimer, Lorenz Eberl und Miriam Fuchs: Rang 5. U12 mit Charlotte Boulle, Fabienne Schäfer, Anne Caspar, Lea Barth, Franka Schoppenhauer, Johann Blersch und Milla Betz: Rang 3.

Abschließend fand die Siegerehrung der Cup-Wertung statt. In die Wertung kamen alle Mannschaften, die an sämtlichen drei KILA- Wettkämpfen teilgenommen haben. Für den TSV Riedlingen belegte die Mannschaft U8 einen 1. Platz und die Mannschaft U10 schaffte es mit Rang 3 ebenfalls noch aufs Treppchen.