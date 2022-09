TSV Leichtathletik Nachwuchs in toller Herbstform

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. September, machten sich 14 Kinder der Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen auf zum Kinderleichtathletiksportfest nach Kirchdorf an der Iller. Je nach Altersklasse in vier Mannschaften aufgeteilt, mussten unterschiedliche Disziplinen absolviert werden, wie Sprint, Hindernis-Sprint-Staffel, Drehwurf und Mehrfachsprünge bzw. die U12 machten einen Fünf-Sprung. Die begleitenden Trainerinnen Christine Schenk, Sonja Ruess und Sabine Geiselhart waren sehr zufrieden mit ihren Schützlingen, für einige der jüngsten Teilnehmer/innen war es der erste Wettkampf. So belegte die Mannschaft U8 den ersten Platz, die beiden Mannschaften in der Altersklasse U10 sicherten sich den vierten sowie siebten Rang. Einen sechsten Platz gab es für die U12 Mannschaft. Zufrieden und vor allem trocken machten sich die Sportler/innen auf den Heimweg, hatte es bei der Abfahrt noch geregnet.

Bei ihren ersten Württembergischen Meisterschaften im Mixed Mannschaftswettbewerb in Schwäbisch Gmünd am 24. September, freuten sich die Athletinnen und Athleten der U14 über einen tollen Wettkampftag mit vielen neuen Bestleistungen. So verbesserte Lorenz Eberl seine 75 m Bestzeit um fast zwei Zehntel auf 11,63, Amelie Schäfer verbesserte neben ihrer Zeit über 75 m auch ihr Bestleistungen im Hochsprung auf 1,32 m. In einem beherzten Rennen unterbot Frida Laupheimer ihre erst zehn Wochen alte Bestleistung um sagenhafte 12 Sekunden und sammelte so wichtige Punkte für den TSV. Nach langem Warten wegen Verzögerungen im Zeitplan freuten sich jedoch alle (Amelie Schäfer, Frida Laupheimer, Hannah Diesch, Jana Wolf, Miriam Fuchs, Aaron Engst, Lorenz Eberl) auf die Siegerehrung und wurde mit einem guten 6. Platz in einem starken überregionalen Feld belohnt. Mit diesem erfolgreichen Saison Abschluss starten die Leichtathleten des TSV in den kommenden Wochen ins Wintertraining.