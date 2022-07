TSV Leichtathletik Nachwuchs erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal hat die Leichtathletik-Abteilung am 3. Juli einen Kinderleichtathletik- Wettkampf im Rahmen des Kreis-Cups Biberach in Riedlingen erfolgreich ausgerichtet. Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersklassen U8 – U12 mit ihren Eltern, Betreuerinnen und Betreuern belebten das St. Gerhard Stadion. Sie kamen aus Biberach, Erolzheim, Kirchdorf, Wain und Riedlingen.

Sie maßen sich im Teamwettkampf (4-7 Kinder pro Team) in den Disziplinen Hindernissprintstaffel, Hoch-Weitsprung, Schlagwurf und Biathlon-Staffel (U8 und U10) bzw. Hindernissprint, Weitsprung, Schlagwurf und 800m-Lauf (U12).

Am Ende konnten die Teams des TSV Riedlingen in der U8 und der U10 jeweils den Sieg holen, in der U12 landete das erste Team des TSV auf Rang 4. Weitere Ergebnisse und Bilder sind auf der Homepage unter www.tsv-riedlingen.com zu finden.

Bereits am 1. Juli fanden in Biberach die Leichtathletik Kreismeisterschaften 2022 statt. Auch hier konnten zahlreiche Teilnehmer des TSV Riedlingen ihre Gute Form unter Beweis stellen.

Bei den Mädchen W10 belegte Suri Britsch jeweils über 50 und 800 Meter (9,72s/3:58,34min) den Fünften Rang. in der Altersklasse W12 erkämpfte sich Amelie Schäfer in 11,62s über 75m den dritten Rang. Frida Laupheimer schied in 12,35s in den Vorläufen aus. Dafür sicherte sich Frida in 3:05,43min den dritten Rang über 800m. In der Altersklasse W13 belegte Jana Wolf im 75m Sprint in 12,66s den vierten Platz. Die 4x75m Staffel in der Besetzung Miriam Fuchs, Amelie Schäfer, Jana Wolf und Frida Laupheimer sicherte sich in guten 46,75s einen Podestplatz als Drittplatzierte.

Bei den Jungen sicherten sich Levi Britsch und Paul Eberl mehrere Kreismeistertitel. Levi Britsch in der Klasse M12 wurde im 800m Lauf in 2:46,75min Vizemeister sowie im 75m Sprint in 11,36s Kreismeister. Paul Eberl kehrte als doppelter Kreismeister in der Klasse U18 aus Biberach zurück. Im 800m Lauf siegte er in 2:38,96min ebenso wie im 100m Lauf in 13,52s . Der Vizemeistertel im 100m Sprint ging ebenso an den TSV Riedlingen, Yousef Alhroub wurde in 14,03s Zweiter.