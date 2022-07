TSV Läufer erstürmen zahlreiche Podestplätze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. Juli fand in Reute bei Bad Waldsee der 13. Brunnenfestlauf statt. Auf einer amtlich vermessenen 10 Kilometer Strecke konnten drei Läufer des TSV RIedlingen ihre Form testen. Matthias Reichelt erreichte nach 42:13,69 Minuten als 20. das Ziel. Stefan Hohl folgte ihm in 43.35,76 min als 23. und Daniel Neher wurde in 64.20,60 min 36..

Einen Tag später startete Martin Schenk beim Ermstal Halbmarathon von Metzingen nach Bad Urach und zurück. Er belegte nach 21,1 km mit 1.39.47 Std. den 6. Platz von 27 in seiner Altersklasse M50.

Bereits zum 21. mal fand in Bad Buchau der Stadtlauf statt. Für jeden Läufertyp und jede Altersklasse wurden diverse Strecken angeboten. Obwohl ein angenehmer leichter Wind wehte, waren die Temperaturen hochsommerlich und damit nicht optimal für die Läufer. Im Schülerlauf der Altersklasse U12 über 1,6 km nahm als einziger Riedlinger Benjamin Sagasser teil und wurde mit 7.39 min. 6. in seiner Altersklasse. Beim Jedermannlauf waren 2 Riedlinger am Start. Werner Breh wurde mit 22.57 min. 7. im Gesamteinlauf Männer und Hans Petermann wurde 11. mit 31.34 min. Beim klassischen Halbmarathon, dem teilnehmerstärksten Lauf, musste nach 2 Stadtrunden eine Runde um den Federsee gelaufen werden. Insgesamt also ein sehr schöner und empfehlenswerter Landschaftslauf. Stefan Spöcker wurde 3. im Gesamteinlauf in 1.25.31 Stunden und gewann damit seine Altersklasse M45. Stefan Hohl wurde mit 1.38.24 ebenfalls Sieger seiner Altersklasse M50 (16. gesamt). Martin Schenk komplettierte mit 1.50.00 Std. die TSV-Mannschaft (45. gesamt, 7. M50), die als einzige Mannschaft drei Teilnehmer aufbieten konnte. Sigrun Rapp-Kränzle erlief sich mit 2.15.06 Std. den 3. Platz in ihrer Altersklasse W50.