TSV-Läufer beim Crosslauf in Birkenhard erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Sonntag fand in Birkenhard bei Biberach der jährliche Crosslauf statt. Für die Leichtathleten des TSV Riedlingen waren Stefan Hohl und Stefan Spöcker beim Hauptlauf über 6,8 Kilometer am Start. Wie es sich für einen Crosslauf gehört, mussten die 4 Runden auf unterschiedlichem Terrain wie Wiese und Schotter gelaufen werden. Beim Hauptlauf nahmen 50 Männer und 15 Frauen teil. Darunter starke Läufer und Läuferinnen des SSV Ulm sowie der Reute Runners. Stefan Spöcker konnte auf der im Vergleich zu den Vorjahren leicht geänderten Strecke, in 25:48 Minuten einen tollen 20. Platz in der Gesamtwertung sowie einen Podiumsplatz (Rang 2) in seiner Altersklasse erkämpfen. Stefan Hohl nutzte diesen pandemiebedingt raren Wettkampf, um sich Wettkampfhärte für seinen nächsten Marathon anzueignen. Mit einer guten Zeit von 30:38 Minuten (Gesamt 43.) lief er knapp am Podium in seiner Altersklasse (Rang 4) vorbei. Die eigentlich aus 4 Läufen bestehende Crosslaufserie Oberschwaben findet voraussichtlich am 6. Februar mit dem Wettkampf in Reute bei Bad Waldsee nach zwei Veranstaltungen ihr Ende.