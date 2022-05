TSV-Läufer bei Halbmarathons erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Halbmarathon durch das Naturschutzgebiet „Siebentischwald“ in Augsburg zählt zu den traditionsreichsten Laufveranstaltungen in Süddeutschland. Bei recht guten äußeren Bedingungen waren Stefan Hohl und Matthias Reichelt zusammen mit knapp 300 Läuferinnen und Läufern am Start, um die 21,1 Kilometer auf der flachen und windgeschützten Strecke zu absolvieren. Nach dem Startschuss fanden beide rasch zu ihrem Tempo und lagen bei der 10-km-Zwischenzeit ziemlich genau in ihrem jeweiligen Plan. Dass diese Rennstrategie aufging, lässt sich auch daran ablesen, dass beide Läufer in der zweiten Hälfte des Wettkampfs schneller waren als im ersten Teil. Mit einem beherzten Schlussspurt erreichte Stefan Hohl nach 01:37:22 h als 80. im Gesamteinlauf das Ziel – seine drittbeste Zeit über die Halbmarathondistanz. In der Altersklassenwertung M50 bedeutete dies den 10. Rang. Noch besser lief es für Matthias Reichelt, der seine persönliche Bestzeit verbessern konnte. Mit 01:31:33 h kam er als 55. ins Ziel (Platz 7 in der AK M50).

Martin Schenk war bereits am 10. April beim Halbmarathon in Lichtenwald am Start. Über 22 km und 363 Höhenmeter belegte er in 1:53:29 h den 62. Platz der Männer (7./AK).