TSV-Läufer beweisen ihre Stärke

Das Waldgebiet bei Vogt war Austragungsort des letzten und entscheidenden Wertungslaufes der Oberschwäbischen Crosslaufserie. Von den Kleinsten in U8 angefangen bis zu den Aktiven war auf den verschiedenen Streckenlängen wieder eine rege Anzahl von Läuferinnen und Läufern am Start. Auch eine Mannschaft des TSV Riedlingen schickte sich mit drei Läufern ins Rennen des Hauptlaufes über sieben Kilometer gegen gewohnt starke Konkurrenz.

In dem über 100-köpfigen Teilnehmerfeld konnten sich die Riedlinger recht gut im vorderen Teil des Feldes behaupten. Daniel Neher belegte in einer guten Zeit von 27:51,4 min den 20. Platz im Gesamteinlauf. Als Vierter in seiner AK30 verfehlte er damit das Podest nur ganz knapp.

Fast dicht auf seinen Fersen folgte als 21. sein Vereinskamerad Manuel Münst in 27:59,6 min. In der selben Altersklasse wurde er damit Fünfter. Klaus Dorner, der die TSV- Mannschaft komplettierte, kam in 30:56,3 min auf Gesamtrang 50 über die Ziellinie, was ihm den fünften Platz in seiner AK40 einbrachte. In der Mannschaftswertung, in welcher der SSV Ulm als Sieger hervorging, belegten die Riedlinger Rang 5 unter den insgesamt 15 Mannschaften.

Auch in der abschließenden Gesamt-Serienwertung können sich die Ergebnisse der TSV-Läufer sehen lassen. In die Gesamtwertung kommen alle Läufer, die wenigstens drei von den vier Wertungsläufen der Serie nachweisen können. Hier belegte Daniel Neher einen hervorragenden 3. Platz in seiner AK. Klaus Dorner verfehlte mit einem 4. Rang knapp das Podest. In der Mannschaftswertung der Gesamtserie über alle 4 Läufe wurde der TSV Riedlingen sechstbeste Mannschaft.

Rang 5 für Christian Filk in Reutlingen

In Reutlingen fand der dritte Lauf des Alb-Gold-Winterlaufcups statt. Im Gesamteinlauf der Männer über etwa zehn Kilometer waren 322 Läufer im Ziel, wobei Christian Filk vom TSV Riedlingen in einer Zeit von 40:25 min Rang 51 belegte. In seiner mit 42 Läufern stark besetzten Altersklassen 45 wurde er Fünfter.