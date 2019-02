TSV-Kinderball: „Wenn ich einmal groß bin...“

„Wenn ich einmal groß bin... – Dann werde ich... – ja, was werde ich dann?“ – Darüber machen sich die Macher und die Kinder beim diesjährigen Kinderball des TSV Riedlingen ihre Gedanken. Der erste Ball steigt am kommenden Sonntag, 24. Februar. Der zweite Ball findet am 3. März statt.

Ab jeweils 15 Uhr erwartet die kleinen Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm. So werden kleine und große Sportler der Turnabteilung rasante Shows bieten. Darüber hinaus sind auch etliche Tänze an diesem Nachmittag zu sehen. Und zwischen den Vorführungen gibt es jede Menge Mitmachspiele, bei denen die Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und kleine Geschenke gewinnen können.

Die Schar der Narrenzunft Gole wird zudem die Gäste an diesem Nachmittag begrüßen.