TS Moden zieht in den „neuen Mohren“

Das „Geheimnis“, wer die Erdgeschossflächen im „neuen Mohren“ belegt, ist gelüftet. Tobias Strang wird mit seinem Bekleidungsgeschäft „TS Moden“ von der Donaustraße an den Marktplatz umziehen. Am 31. August ist der bisherige Laden letztmals geöffnet, am 12. September findet die Neueröffnung am neuen Standort statt. Damit bleibt der Modeladen der Innenstadt erhalten.

Bereits im vergangenen Sommer ist die Entscheidung gefallen, das Geschäft innerhalb Riedlingens Innenstadt zu verlagern, sagt Tobias Strang. Für den Umzug sprechen einige Gründe. Zum einen bieten die neuen Räumlichkeiten einen barrierefreien Zugang. Im bisherigen Geschäft führten Treppenstufen in das Ladenlokal. Für ältere Menschen oder Kunden mit Kinderwagen ist dies ein bisschen beschwerlicher als dies künftig der Fall sein wird.

Auch die Lage am Marktplatz zwischen Volksbank-Raiffeisenbank und der Ulrich’schen Buchhandlung bewertet Strang positiv; dass es Parkplätze direkt vor dem Haus gibt, sowieso. Durch die Geschäfte, die Banken und das Rathaus ist dort Frequenz. Der Einzug eines Einzelhändlers in den „neuen Mohren“ freut auch die Nachbarschaft. „Das ist eine Win-Win-Situation“, sagt Strang.

Aber vor allem logistisch bringen ihm die neuen Räumlichkeiten große Vorteile. Denn bislang sind die Verkaufsräume sowie das Büro und das Lager räumlich voneinander getrennt. Zwei Häuser liegen dazwischen, was das Arbeiten etwas beschwerlicher macht. Dies ist künftig nicht mehr der Fall. Lager, Büro und Verkaufsräume bilden eine Einheit. Durch die frühe Entscheidung im Sommer konnte Strang auch noch Einfluss auf die Raumgestaltung nehmen, die nun nach seinen Wünschen abgestimmt wurde.

Künftig erwartet die Besucher keine größere, aber eine kompaktere, rechteckige Verkaufsfläche. Rechts vom Eingang wird sich künftig die Damenbekleidung finden mit separatem Umkleidebereich, links ist die Herrenabteilung. Im rückwärtigen Teil des Gebäudes ist das Lager und das Büro. Der besondere Charme des Ladens soll allerdings auch in den neuen Räumen zur Geltung kommen, sagen Tobias Strang und seine Mutter Renate Strang. Die Resonanz der Kunden, die bereits über den Umzug informiert wurden“, sei überragend, sagt Tobias Strang – und fügt hinzu: „Wir freuen uns.“