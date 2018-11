Die Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ lädt alle Familien und Angehörige, die um ein Kind trauern, zu einem Vortrag am Freitag, 16. November ein. Im katholischen Gemeindehaus Riedlingen (Birkenweg) spricht ab um 19.30 Uhr der Psychologe Jochen Künzel zum Thema: „Trotz und mit der Trauer ein gutes Leben führen.“

Künzel ist in der Nachsorgeklinik Tannheim als Leiter der Reha für „verwaiste Familien“ beschäftigt. Dort werden Familien oder auch Ehepaare, die ein Kind verloren haben, individuell betreut.

Nach dem Tod eines geliebten Menschen ist das Trauern ein notwendiger Prozess um den Schicksalsschlag zu verarbeiten. Dabei wird jeder Hinterbliebene seinen eigenen Weg, in seinem individuellen Zeitraum gehen. Das Ziel der Trauer kann es sein, sich nach dem Tod des geliebten Menschen dem Leben wieder zuzuwenden und die Erinnerungen an den Verstorbenen in dieses „neue“ Leben mit einzubinden.

Nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Interessierte können sich bei Jochen Künzel auch über die Nachsorgeklinik Tannheim informieren.