Trotz Sommerferien ist die Behindertenabteilung vom TSV Riedlingen 1848 aktiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Sommerferien wurden vier Wanderungen und Besichtigungen veranstaltet. Es nehmen viele Sportler an den Veranstaltungen teil. Ein Ziel war das Kloster Siessen. Unter fachkundiger Führung von SR. Waltraud bekamen wir Informationen vom Kloster und der Hummelausstellung. Die barocke Kloster-und Pfarrkirche St. Markus wurde im Zuge des Neubaus des Klosters zwischen 1726 und 1729 von den Brüdern Johann Baptist und Dominikus Zimmermann erbaut und ausgestaltet. Seit 1860 werden die Gebäude von den Franziskanerinnen genutzt. Im Hummelsaal konnten wir die weltweit berühmten Hummel-Figuren auf Zeichnungen von Sr. Innocentia besichtigen. Nach ihrem Kunststudium in München trat sie 1931 in das Kloster der Franziskanerinnen von Siessen ein, wo sie bis zu ihrem frühen Tod 1946 lebte und wirkte. Weitere Besichtigungen waren die „Alte Burg“ in Langenenslingen, der Wackelwald in Bad Buchau sowie das Münster in Obermarchtal.

Die Behindertenabteilung vom TSV Riedlingen trainiert jede Woche folgende Gruppen. Montag und Donnerstag jeweils zwei Gruppen vom Herzsport, Mittwoch eine Gruppe „Sport nach Krebs“ und anschließend eine Gruppe „Lungensport“. Alle Gruppen werden unter fachkundiger Leitung von Therapeuten und ärztlicher Betreuung durchgeführt . Nach jeder Wanderung bzw. Besichtigung wird die Kameradschaft und die Geselligkeit gepflegt. Weitere Informationen zu den verschiedenen Sportgruppen kann beim Abteilungsleiter Kurt Gehweiler erfragt werden. Telefon: 07371/3733 oder E-Mail: Kurt.Gehweiler@t-online.de.