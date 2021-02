Trommler- und Fanfarenzug der Narrenzunft Gole - Die größte Boyband der Region

Im Jahre 1957 wurde der Trommler- und Fanfarenzug der Narrenzunft Gole Riedlingen gegründet und hatte damals stolze 27 Mitglieder. Eines der Gründungsmitglieder war unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Heute sind es ca. 50 aktive Musiker - damit bildet der FZ Riedlingen die wohl größte Boygroup der Region.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.