Trickdieb bestiehlt Senior

Am Mittwoch ertappte ein Bestohlener in Riedlingen einen Dieb. Um 13.30 Uhr war ein 77-Jähriger auf einem Parkplatz in der Pfauenstraße unterwegs. Dort sprach ihn ein Unbekannter an. Dieser bat ihn, Geld für die Parkuhr zu wechseln. Der Senior verneinte dies mit Blick in das Münzfach seiner Geldbörse zwar, doch da war der Dieb schon schneller. Mit einem Stadtplan lenkte er den 77-Jährigen ab und holte Scheine aus dessen Geldbeutel. Als der Bestohlene dies bemerkte, entriss er dem Dieb sein Eigentum. Der Täter flüchtete. Letztlich fehlte dem Senior trotzdem ein Schein. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Der soll etwa 35 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben. Er trägt schwarze, kurze Haare und hat eine dunkle Haut. Zu seinem Anzug mit längerem Sakko trug er eine Brille und sprach mit ausländischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07371/9380 zu melden.