Treffen im Familienzentrum Riedlingen wieder möglich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Endlich wieder Leben in der Bude“, freut sich Juanita Aue, Vorsitzende des Familienzentrums Riedlingen. Nach langer Corona-Pause, in der die Räume des Familienzentrums geschlossen waren, trifft sich ab Dienstag, 3. Mai von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr wieder eine Eltern-Kind Gruppe in den Räumen des Familienzentrums im Untergeschoss der St- Gerhard Schule (Eingang gegenüber Bäckerei Böck).

Die neue Eltern-Kind Gruppe wird von Hanna und Timo Großmann gegründet, die nach der Geburt ihres mittlerweile 10 Monate alten Sohnes auf der Suche nach Gleichgesinnten auf das Familienzentrum aufmerksam wurden. „Während Corona war es kaum möglich andere werdende Eltern kennenzulernen.“, berichtet Hanna. „Wir freuen uns, dass es über das Familienzentrum die Möglichkeit zur Begegnung gibt und bringen uns gerne ein.“, ergänzt ihr Mann Timo, der auch als Ansprechpartner für die neu gegründete Krabbelgruppe fungiert. „Damit beide Elternteile die Möglichkeit haben einmal an einem Krabbel-Treff teilzunehmen, könnten wir uns vorstellen, sich auch mal samstags zu treffen“, fügt Hanna hinzu.

Zusätzlich bietet das Familienzentrum jeden Mittwoch von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr einen offenen Treff an. „Dabei können Eltern und Kinder die Räume und Aktivitäten des Familienzentrums in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen“, erklärt Aue. Den sogenannten Frühstückstreff organisieren verschiedene Mütter, die selbst viele Jahre mit ihren Kindern in einer Krabbelgruppe waren und über ihre Erlebnisse und Erfahrungen gerne berichten.

Weitere Informationen über das Familienzentrum Riedlingen finden sich auf der Homepage unter www.familienzentrum-riedlingen.de. Informationen zur neuen Eltern-Kind Gruppe erhält man bei Timo Großmann unter Telefon 0176 / 81372256.