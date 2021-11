Trauerkantaten in der Stadtpfarrkirche St. Georg

Trauerkantaten von Bach und Telemannerklingen am Sonntag, 21. November, in der Stadtpfarrkirche St. Georg. Beginn ist um 17 Uhr. Drei Kantaten, die ursprünglich für eine Begräbnisfeier oder einen Bußgottesdienst nach einem Unglück komponiert wurden. Es sind dies Bachs Kantaten „Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir“ BWV 131, „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV 106 (Actus tragicus) und Telemanns Kantate „Du aber, Daniel, gehe hin“. Die Ausführenden sind Petra Dieterle (Sopran), Christine Müller (Alt), Marcus Elsäßer (Tenor), Steffen Balbach (Bass), Peter Thalheimer und Eva Praetorius Blockflöte, Joachim Ruopp, Oboe, Brigitte Thönges und Hélène Godefroy Viola da gamba, ein Projektorchester sowie die Evangelische Kantorei Riedlingen. Die Leitung hat Jürgen Berron.

Der gerade einmal 22-jährige Bach schrieb seine beiden Kantaten um 1707 zu Beginn seiner Amtszeit als Organist der St.-Blasius-Kirche in Mühlhausen als Auftragskompositionen. Die Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ wird als Geniewerk des jungen Bachs bezeichnet, wie es auch großen Meistern nur selten gelingt. Beide gehören der Gattung der älteren Kirchenkantaten an. Darin wurden ausschließlich Bibelworte und Kirchenlieder verarbeitet. Erst in späteren Kantaten kamen Rezitative (narrativer Sprechgesang) und Da-Capo-Arien dazu.

Auch Telemanns Trauermusik „Du aber, Daniel, gehe hin ist eine Auftragskomposition für eine Begräbnisfeier. Trauermusiken in Form einer Kantate für Vokalsolisten, Chor und Instrumenten stellten damals eine besondere Ehrung dar, die dem Adel, prominenter Bürger, insbesondere Träger geistlicher und weltlicher Ämter, vorbehalten waren. Besonders reizvoll ist die durchweg kleine Besetzung mit Blockflöten und Gamben oder Streicher und einer Oboe.