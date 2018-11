Zum zehnjährigen Bestehen des Krippenmuseums und des Krippenvereins Oberstadion spielten die Mitglieder der Stubenmusik der Trachtengilde Riedlingen.

Die Riedlinger umrahmten die Eröffnung der Jubiläumsfeier und die Ausstellungseröffnung der beiden Sonderausstellungen „Krippen der Welt“ und „Schneekrippen“ in Oberstadion. Die Veranstaltung wurde von Bürgermeister Kevin Wiest im Krippenmuseum eröffnet.

Mit dem „Herz-Jesu-Menuett“ und dem „Menuett Nr. 5“ wurde seine Ansprache von den sechs Mitgliedern der Stubenmusik unter der Leitung von Kathrin Claßen umrahmt.

Beim anschließenden Rundgang durch die interessante Ausstellung und beim Stehempfang wurden von Gerhard Karnein und Karl-Heinz Lehmann an der Zither, von Kathrin Claßen und Evelyn Binder am Hackbrett, von Hans-Peter Schreijäg am Bass und von Christine Manz an der Gitarre noch viele traditionelle Melodien aus Schwaben, Vorarlberg und aus Niederösterreich gespielt.

Dreisaitige Zither

Zusätzlich zu diesen Instrumenten brachte Gerhard Karnein beim „Schwankirchner Ländler“ auch noch das „Raffele“, eine dreisaitige Zither, zum Einsatz.

Der musikalische Auftritt, derüber einer Stunde dauerte, fand große Aufmerksamkeit und die Musiker wurden mit vielen lobenden Worten und Beifall für ihr Spiel belohnt.