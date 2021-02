Tradition auf neuen Wegen

Im Format einer „Late Night Show“

Riedlingen - Nach dem Motto „Ein bissle närrisch muss sein“ hat die Riedlinger Narrenzunft Gole eine tolle Idee kreativ weiterentwickelt und bietet den vielen Fans des Riedlinger Gole aus Nah und Fern einen „Digitalen Narrenball“ an.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat sich abgezeichnet, dass die Fasnet nicht wie gewohnt stattfinden kann, und das Programm-Team, welches sich mit der Gestaltung des Narren- und Zunftballs befasst, musste sich etwas anderes einfallen lassen. Glücklicherweise gibt es von den Bällen der letzten Jahre Live-Mitschnitte, die archiviert sind auf Videokassetten oder CDs, und so war die erste Idee, ein Potpourri der Highlights vergangener Jahre zu zeigen. Michael Setz, Narrenrat und „Medienbeauftragter“ der Zunft, griff diesen Gedanken auf und so war die Idee von „Gole-TV“, wie die Narrenzunft dieses Projekt nennt, geboren. Wer die Balltradition in Riedlingen kennt, weiß auch, dass zwischen den einzelnen Programmnummern nicht nur der Vorhang zugeht, sondern dass vor dem Vorhang mir Christoph Selg und Frank Steinhart ein gut eingespieltes Moderatorenduo steht, welches mit witzigen Sketchen und Publikumsspielen die Umbaupausen auf der Bühne überbrücken. So lag es fast auf der Hand, dass man auch den virtuellen Ball moderieren sollte, allerdings im Format einer „Late Night Show“ mit Interviews im bequemen Sessel. Damit war ein großes Ziel gesetzt und es galt nun, die einzelnen Beiträge in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und entsprechende Interviewpartner einzuladen. „Ganz locker und spontan sollten die Interviews sein“, meinte Christoph Selg, der sich passende Fragen im Vorfeld ausgedacht hatte. Um diese Spontaneität zu gewährleisten, haben seine Interviewpartner die Fragen erst ganz kurz vor dem Dreh erfahren.

Sehr professionell aufgebaut und ausgestattet wurde der Saal im Erdgeschoss des Kaplaneihauses und Michael Setz hat ein aufwändiges Hygienekonzept erarbeitet, welches es seiner Produktionsfirma ermöglicht hat, auch unter Pandemiebeschränkungen zu drehen. Aufgebaut waren vier Kameras, für den guten Ton haben zwei weitere Personen gesorgt, und mit im Raum war mit Manuele Ebe eine „Stylistin“, die den Gästen den Glanz aus dem Gesicht gepudert und die (meist zu langen) Haare ein wenig zurecht gezupft hat. Mit Lea Sharon Fritz haben Selg und Steinhart eine weibliche Moderatorin in ihr Team eingebunden. „Die Lea hat ihre Sache richtig gut gemacht“, lobt Christoph Selg. Sie hatte die schwierige Aufgabe, die Maskenträger zu interviewen, „und das ist nicht einfach, wenn man kein Mienenspiel sehen kann, denn diese sind natürlich in voller Montur vor die Kameras getreten.“ Ganz in Zivil sollten die anderen Interviewpartner erscheinen, wie beispielsweise Vertreter der Stadtmusik, des Fanfarenzugs, des Goleballetts, der Boppelestanzgruppe und der Wäschweiber, um nur einige Beispiele zu nennen.

Sieben Stunden Aufnahmezeit

Rückblickend sind die Organisatoren sehr zufrieden mit dem Verlauf der Dreharbeiten, die sich über zwei Tage erstreckt haben. „Die Teilnehmer haben vorab einen Zeitplan bekommen, an den sie sich genau gehalten haben“, erzählt Tobi Strang, der für die Einhaltung der Hygieneregeln gesorgt hat, „und unser Zeitmanagement hat ebenfalls gepasst.“ Kaum ein Interview musste nachgedreht werden und Michael Setz bleibt nun die schwierige Aufgabe, sieben Stunden Aufnahmezeit zu bearbeiten, mit Hintergrundgeräuschen zu versehen und auf ein rund 90-minütige Sendung „einzudampfen“, auch für ihn als Profi eine große Herausforderung. „Ich kann noch nicht genau abschätzen, wie lange „Gole-TV“ dauern wird. Es kann sein, dass sich die nachfolgenden Sendungen um zehn Minuten verschieben werden“, schmunzelt er. Was es nicht geben wird, sind Werbeunterbrechungen wie im Privatfernsehen, aber „wir haben auch hier die eine oder andere Überraschung parat“, sagt er.

Mit Sicherheit macht „Gole-TV“ Appetit, gesehen zu werden. Wer neben dem Fernsehen zu Hause im Familienkreis Appetit auf traditionelle „Fasnetskost“ hat, kann sich ja mit den schönen Paketen versorgen, die über die Narrenzunft geordert werden können und schon über 300 Mal bestellt wurden. Den Link zum Film gibt es erst am 13. Februar, und ab 20 Uhr geht dann – wie in der Stadthalle auch – ein roter Vorhang auf und der Büttel eröffnet mit seinen „Bekanntmachungen“ den virtuellen Ball.