Trabis kommen nach Riedlingen

Der Trabant Club „Blaue Wolke“ Oberschwaben macht am Samstag, 30. Juni, in Riedlingen Station. Rund 20 Trabis werden zwischen 14 und 14.30 Uhr in Riedlingen erwartet. Die Trabis parken auf dem Marktplatz, wo sie von allen Interessierten begutachtet werden können. Grund ihres Besuchs: Die Mitglieder machen sich auf den Weg ins Feuerwehrmuseum, wo sie von Günther Hübler eine Führung durch sein privates Museum erhalten. Gut eine Stunde werden die Trabant-Liebhaber in Riedlingen verweilen. Foto: Archiv