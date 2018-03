Top-Platzierung für die SRH Fernhochschule

Bei der Auszeichnung des Onlineportals FernstudiumCheck freute sich die SRH Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen über den zweiten Platz als „Beliebteste Fernhochschule 2018“. Mit dieser Top-Platzierung konnte sich die Mobile University von Platz fünf im Vorjahr deutlich verbessern.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und den großen Schritt nach vorne, der den herausragenden und individuellen Service unserer Mitarbeiter gegenüber den Studierenden und die sehr gute Betreuung durch unsere Professoren zum Ausdruck bringt,“ so Prof. Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule.

Mit 4,4 Sternen von möglichen 5 Sternen liegt die SRH Fernhochschule in der Gesamtbewertung nur 0,1 Zähler hinter der erstplatzieren Fernhochschule. Vor allem mit dem Weiterempfehlungswert von 99 Prozent brachten die Studenten und Absolventen der Mobile University ihre hohe Zufriedenheit zum Ausdruck. Darüber hinaus erhielt die SRH Fernhochschule beim FernstudiumCheck Award die Auszeichnungen „Top Studieninhalte“ und „Top Online Campus“.

Seit 2012 liefert der FernstudiumCheck Report mit seinem Bewertungsportal Erkenntnisse über die allgemeine Zufriedenheit der Fernstudierenden in Deutschland. Auf Basis der veröffentlichten Erfahrungsberichte wird alljährlich ein Ranking der beliebtesten Fernhochschulen, Fernschulen und Fernstudienanbieter erstellt. In die Bewertung fließen dabei neben den Studieninhalten und -materialien, die Betreuung, der Online Campus, die Seminare vor Ort sowie Preis-Leistungsverhältnis in das Ergebnis mit ein. Für den Report 2018 konnten 400 Fernunterrichtsanbieter mit 4 700 Fernstudien- und Fernlehrgängen auf dem Portal bewertet werden.