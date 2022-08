Toller Ausflug ins Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahresausflug des Sozialverbandes VdK Zwiefaltendorf mit den Gemeinden Zell, Bechingen, Emeringen und Reutlingendorf führte am Samstag, 6. August ins Allgäu. Auf dem Programm standen eine Stadtbesichtigung in Kempten, ein Schifffahrt auf dem Forggensee und ein Besuch im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.

In Kempten erfuhren die Besucher viel Wissenswertes über eine der ältesten Städte Deutschlands. Seit dem 8. Jahrhundert besteht das Kloster Kempten, welches ab dem 12. Jahrhundert von einem Fürstabt geleitet wurde und bald zur flächenmäßig größten und bedeutendsten Herrschaft im Allgäu aufstieg. Das Kloster wurde zerstört und nach dem 30-jährigen Krieg im Frühbarockstil neu erbaut. Es wurde im Jahr 1802 aufgelöst, die Basilika St. Lorenz ist heute jedoch katholische Stadtpfarrkirche von Kempten. Die gotische St.-Mang-Kirche ist den Heiligen Magnus und Ulrich geweiht und evangelische Stadtpfarrkirche von Kempten. Von hier breitete sich die Reformation in Kempten und im oberen Allgäu aus. Es fand hier ein Bildersturm statt, denn auch der Reformator Zwingli hatte in Kempten viele Anhänger.

Im Kirchenschiff ist die Kanzel im hinteren Drittel eingebaut. Um allen Gläubigen während der Predigt Sicht auf die Kanzel zu ermöglichen, wurde eine einfache Lösung gefunden: klappbare Rückenlehnen (das Umklappen musste möglichst geräuschlos gehen, daher stammt wohl auch der Ausdruck „Halt‘ die Klappe“).

Für den Nachmittag war eine Schifffahrt auf dem Forggensee vorgesehen. Der Forggensee ist mit seinen zwölf Kilometern Länge und drei Kilometern Breite der größte See im Allgäu und der fünftgrößte Bayerns. Er ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern ein Stausee aus den 50er-Jahren. Umrahmt wird er von einer beeindruckenden Bergkulisse. In unmittelbarer Nähe sind die märchenhaften Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Direkt am See liegt das Festspielhaus Neuschwanstein, das ein königliches Erlebnis verspricht. Für die Ausflügler war es eine beeindruckende Begegnung mit König Ludwig und sonst hieß das Motto „Sehen, erleben und genießen“.

Der gelungene Abschluss des Tages fand im Bussenstüble in Offingen statt. Alle waren sehr zufrieden mit dem vom Vorsitzenden Wilhelm Schrodi organisierten Ausflug. Dieser gab den Dank weiter an Busfahrer und alle Mithelfer.