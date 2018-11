Toleranz und Respekt für friedliches Miteinander nötig

Mit einer Gedenkfeier am Totensonntag ist in Neufra der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Nach dem Wortgottesdienst gingen die Kirchenbesucher in einer Prozession zum Friedhof, um vor dem Kriegerdenkmal der Opfer von Kriegen, Vertreibung und Auslandseinsätzen zu gedenken. Zwei Mitglieder der Krieger- und Reservistenkameradschaft hielten die Ehrenwache. Die Fahnenabordnungen der Vereine, der Liederkranz unter der Leitung von Michael Kübeck und die Musikkapelle Neufra unter der Leitung von Rebecca Rohusch umrahmten die Gedenkstunde.

Nach einem Gebet von Lektor Konrad Baur sprach Elmar Musch, Vorstand der Krieger- und Reservistenkameradschaft. Der November 2018 steht für das Ende des Ersten Weltkrieges, der vor 100 Jahren zu Ende gegangen ist. Ihm folgte nur gut 20 Jahre später der Zweite Weltkrieg mit noch wesentlich schlimmeren Folgen. Das durch die Kriege erzeugte Leid dürfe den Menschen heute ebenso wenig gleichgültig sein, wie die Frage, wie es zu solchen Katastrophen kommen konnte.

Die Welt von heute sei nicht friedlicher geworden. Täglich sterben weiter viele Menschen und viele Menschen brechen auf, um in eine ungewisse Zukunft zu gehen. „Es muss uns allen bewusst sein, wohin Vorurteile, Verblendung, Gewalt und Hass oder auch nur Gleichgültigkeit führen“, so Musch. Menschen und Bürgerrechte jedes Einzelnen müsse im Vordergrund stehen, nicht die Sichtweise einzelner Staaten, Regierungen oder Gruppierungen. Leider begegnen sich viele Staaten nicht mit Achtung, sondern Ächtung, so Musch. Toleranz, Achtung und Respekt seien wichtige Voraussetzungen für ein friedvolles Zusammenleben. Es liege an jedem Einzelnen sich aktiv für den Frieden einzusetzen, betonte Musch.

Zum Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ senkten die Abordnungen ihre Fahnen. Hierzu ertönten drei Salut-Schüsse. Die Nationalhymne beendete die Feier.