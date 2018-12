Tischgrill für die Ministerin

Ein Tischgrill wird die baden-württembergische Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut noch so manchen Sommer an ihren Besuch in der beruflichen Schule in Riedlingen erinnern. Er diente Schulleiter Matthias Kniese als Beispiel für die Verknüpfung praktischen und theoretischen Lernens an der Bildungseinrichtung des Landkreises Biberach, wurde er doch von Schülern gefertigt. Und: Alle drei Kompetenzen, die an der Schule vermittelt werden, konnten an ihm geübt werden: die Technik bei der Herstellung, das Kaufmännische beim Angebote einholen und das Hauswirtschaftliche, wenn die Würstchen darauf gegrillt werden.

Der Besuch in Riedlingen war der Auftakt für eine Kreisbereisung der Ministerin am Donnerstag. Landrat Dr. Heiko Schmid bescheinigte ihr seine Freude darüber. Lob gab es denn auch für die Ministerin im Rahmen der Vorstellung des Landkreises mit seinen verschiedenen Aufgabenfeldern, wobei der Aufbau einer digitalen Kommunikation des „wirtschaftsstarken Landkreises“ von ihr hervor gehoben wurde. Die Ministerin unterstrich die Bedeutung der Digitalisierung gerade im ländlichen Raum.

Auch Wünsche wurden formuliert, so von Sozialdezernentin Petra Alger – nämlich das bislang befristete Programm „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Flüchtlinge“ auch nach 2019 fortzusetzen. Hier wurde die enge Zusammenarbeit des Landratsamtes mit dem Kümmerer der Kammern, dem Jobcenter und den beruflichen Schulen betont. Von 2015 bis 2018 seien 755 Flüchtlinge in Arbeit und 217 in Ausbildung gebracht worden, führte Alger aus.

Bedeutung der Berufsschulen

Im Bestreben, den Kreis als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten, hob Kreiskämmerer Ralf Miller die Bedeutung der beruflichen Schulen hervor, von denen die Riedlinger die „kleinste“ ist. Landrat Dr. Schmid hatte hier eine frohe Kunde: Am Tag davor hat der Kreistag grünes Licht für eine Erweiterung der Riedlinger Schule gegeben. Ob dies in einer Sanierung des Flachdachbaus mit Erweiterung oder einem Neubau geschehe, sei noch offen.

Das besondere Interesse der Wirtschaftsministerin galt in Riedlingen der dualen Ausbildungsvorbereitung (AVdual) jener Schüler und Schülerinnen, die bislang keinen Schulabschluss haben. Sie begrüße diese Bildungsart, erklärte sie. Sie knüpft die Hoffnung daran, dank der Praxisphasen im Betrieb und neuer Pädagogik, mehr Schulabgänger erfolgreich in Ausbildung und Beruf zu bringen. Der Unterricht gebe den jungen Menschen in dieser Lebensphase eine Struktur, Halt und Sicherheit. Ressourcen, die hierfür eingesetzt würden, erkannte sie als gut angelegt, sollten sie doch die jungen Leute befähigen, aus eigener Kraft ihr Leben zu gestalten und Geld zu verdienen. Verlöre man die Menschen jetzt, seien die Kosten ungleich höher.

Studiendirektor Matthias Kniese betonte, die Wirtschaftsministerin habe maßgeblich an der Umsetzung der dualen Ausbildungsvorbereitung mitgewirkt. Pädagogischer Schwerpunkt sei, die Jugendlichen mit „problematischen Bildungskarrieren“ dort abzuholen, wo sie sind. Bisher werde in Riedlingen der einjährige Bildungsgang angeboten. Man könne sich hier aber auch einen zweijährigen vorstellen. Im Moment nehmen daran 35 Schüler und Schülerinnen ohne Hauptschulabschluss, drei Viertel davon mit Migrationshintergrund, die Hälfte davon Flüchtlinge. Bei Bedarf gibt es zusätzlichen Deutschunterricht. 124 Lehrerwochenstunden seien ihnen zugewiesen, gegenüber 90 bis 95 zuvor, freut sich Kniese. Zudem stünde ihnen noch ein – vom Wirtschaftsministerium mitfinanzierter - AVdual-Begleiter zur Seite, der für lediglich 40 Personen zuständig sei, „eine Traummarke“, so Kniese. Was die Wirtschaftsministerin an dem Schulmodell so schätzt, sind die Praktika. Wöchentlich einmal gehen die Jugendlichen in einen Betrieb.

Die Medienkompetenz, welche sie durch den Einsatz des Tablets erreichen, ist für die Ausbildung hilfreich, weiß nicht nur der Schulleiter. Dass der Umgang mit Tablets genutzt wird, ist dank eines Modellversuchs das Besondere in Riedlingen.

Merken nicht, dass sie lernen

Als die Wirtschaftsministerin mit Gefolge – unter ihnen Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger und Vertreter der Kreistags-Fraktionen – das Klassenzimmer betritt, arbeiten die Jugendlichen allerdings auf Papier. Doch schnell sind die Tablets aktiviert und die Besucher können verfolgen, was von den jungen Leuten gefordert wird, Grundrechen-Arten sind’s aktuell. Ihr Lehrer Matthias Kugler, unterstützt von Thomas Psotka, geben die Aufgaben vor. Danach wird ein Wettbewerb angestrebt, wer am schnellsten rechnen und einordnen kann. Auch die Ministerin lockt sich ein. Charly hat schließlich die Nase vorn und bekommt die Schokolade. Der Vorteil bei diesem Spiel: „Sie merken gar nicht, dass sie lernen“.

Bevor die Ministerin die Schule wieder verlässt, will sie von einigen der jungen Leute wissen, woher sie kommen und was sie vorhaben, verabschiedet sich von ihnen per Handschlag und macht sich auf zur Besichtigung eines Startup-Unternehmens in Biberach.